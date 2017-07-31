Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
31.07.2017 16:45

Молодежь Мурманска приглашают на «Saami Party»

9 августа в рамках мероприятий, посвященных празднованию Международного дня коренных народов мира, в Мурманске состоится молодежное мероприятие «Saami Party».
В рамках деловой части мероприятия специалисты Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области расскажут о реализуемых в нашем регионе молодежных проектах и возможностях участия в них.
Также для гостей запланирована насыщенная развлекательная программа: выступления сольных исполнителей Марины Гринчук и реппера Ярсэма Галкина, трогательные песни под гитару бардов Мурманской области, показ национального костюма.
Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения поясов, изготовления изделий из корня, выжигания и резьбы.

Завершится мероприятие зажигательной кадрилью.

Начало мероприятия: 18.00
Место проведения: г. Мурманск, пр. Ленина, 67 «Start Up».
Вход свободный.

Организаторы мероприятия: Министерство по внутренней политики и массовым коммуникациям Мурманской области, государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский областной центр коренных народов Севера» и кафе «Start Up».

/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.54
Евро = 69.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.