Молодежь Мурманска приглашают на «Saami Party»

9 августа в рамках мероприятий, посвященных празднованию Международного дня коренных народов мира, в Мурманске состоится молодежное мероприятие «Saami Party».
В рамках деловой части мероприятия специалисты Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области расскажут о реализуемых в нашем регионе молодежных проектах и возможностях участия в них.
Также для гостей запланирована насыщенная развлекательная программа: выступления сольных исполнителей Марины Гринчук и реппера Ярсэма Галкина, трогательные песни под гитару бардов Мурманской области, показ национального костюма.
Все желающие смогут принять участие в работе мастер-классов, приобрести навыки плетения поясов, изготовления изделий из корня, выжигания и резьбы.
Завершится мероприятие зажигательной кадрилью.
Начало мероприятия: 18.00
Место проведения: г. Мурманск, пр. Ленина, 67 «Start Up».
Вход свободный.
Организаторы мероприятия: Министерство по внутренней политики и массовым коммуникациям Мурманской области, государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский областной центр коренных народов Севера» и кафе «Start Up».
/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/