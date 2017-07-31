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31.07.2017 16:15

Выставка «Красная книга Мурманской области глазами детей» в краеведческом музее

1 августа в 11.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Красная книга Мурманской области глазами детей».

Посетители увидят творческие работы юных северян, которые приняли участие в конкурсе детского рисунка «Красная книга Мурманской области глазами детей». Данное мероприятие было проведено Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках тематического для нашей страны  года – Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Прием работ осуществлялся в период с 06.02.2017 по 24.04.2017.

Конкурс нашел большой отклик среди юных жителей Заполярья: всего поступило более 1200 работ с изображением «краснокнижных» видов. Большинство сюжетов работ посвящено животным. Излюбленными персонажами стали белая сова, северный олень, тюлень, рысь. Растения, грибы и лишайники юные художники изображали реже. Все без исключения авторы подошли к созданию работ с воображением и душой.

Многие рисунки поражают своей оригинальностью и красотой, ведь они исполнены в самой разнообразной технике – это не только гуашь и акварель, цветные и простой карандаши, но и работы с использованием разнообразных материалов (бисер, вата и др.).

В рамках открытия выставки пройдет мастер-класс, приуроченный к Году экологии. Ребята смогут дать вещам вторую жизнь, и из вторсырья создать интересную поделку в технике «конструирование».

Выставка работает до 8 сентября 2017 года.

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