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31.07.2017 16:00

Спасатели помогли пострадавшему в Хибинах альпинисту

В минувшие выходные спасатели Кировского поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного отряда эвакуировали из ущелья Скальное пострадавшего альпиниста.

29 июля текущего года апатитчанин вместе с товарищем отправился на гору Вудъяврчорр. О своем восхождении в экстренное ведомство молодые люди не сообщили, понадеявшись на свой предыдущий опыт и удачу. Однако ближе к вечеру фортуна им изменила. Во время спуска один из участников сорвался.  

В 16 часов 23 минуты альпинисты обратились к спасателям за помощью. На место тут же выдвинулась группа в составе шести представителей Кировского ПСП. Следует отметить, что прибыли спасатели достаточно быстро - ущелье Скальное находится неподалеку от популярного центра горнолыжного спорта России.

Уже на месте пострадавшему наложили гермошину и на транспортировочных носилках эвакуировали к спецавтомобилю. На нем альпиниста доставили в Кировскую ЦГБ. В настоящее время здоровью пострадавшему ничто не угрожает.

/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /
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