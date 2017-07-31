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31.07.2017 15:45

В Мурманской области состоится региональный конкурс дополнительных общеобразовательных программ

В период с 25 августа по 25 октября 2017 года в соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 27.07.2017 № 1228 состоится региональный конкурс дополнительных общеобразовательных программ (далее – Конкурс).

Организаторами Конкурса являются Министерство образования и науки Мурманской области, Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

Конкурс проводится в целях обновления содержания и программно-методического обеспечения дополнительного образования, выявления и распространения лучших педагогических практик образовательных организаций Мурманской области.

Участниками Конкурса могут быть педагогические работники муниципальных и областных образовательных организаций Мурманской области, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

Конкурсные материалы направляются в срок до 16 октября 2017 года в ГАУДОМО «МОЦДО «Лапландия» по адресу: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д.2.

Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 27.07.2017 № 1228 «О проведении регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ».

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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