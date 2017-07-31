В детских садах Мурманска разгар ремонтной кампании

Любовь Дубова.

Полувековому зданию - новые окна. За месяц до начала учебного года в детских садах Мурманска самый разгар ремонтной кампании. "Северяночка" - не исключение. Мелкие работы - сотрудники выполняют своими силами. Красят, шпатлюют, клеят обои. Масштабные - дело рук подрядчиков. Они уже обновили санитарные и моечные комнаты, закончили теплопункт. Сейчас меняют оконные блоки. Сразу все. 63 "стеклопакета" по муниципальной программе "Теплое окно".

И.о. заведующей детским садом № 96 "Северяночка" г. Мурманска Зинаида Лукьянова: "С 1968 года детский сад. В следующем году будет 50 лет. Можете представить какие окна уже были. Просто счастливы, даже не знаю, кому сказать спасибо, кому поклониться".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Следующий этап - когда мы закончим окна менять в детских садах. Конечно, у нас школы еще стоят, что называется в очереди, к сожалению, потому что мы не можем это сделать одновременно и быстро. Хотя, за последние годы, когда у нас эта программа работает, более 1300 окон мы поменяли в детских садах".

До финишной прямой в подготовке к новому учебному году время есть. Через две недели начнут работу приемочные комиссии. Которые и оценят качество. Важный момент - предстоящий отопительный сезон. В семи учреждениях образования заменили систему отопления. Ей включат за несколько дней до 1 сентября.

Председатель комитета по образованию администрации г. Мурманска Василий Андрианов: "Я хочу отметить, что в этом году увеличено финансирование на выполнение ремонтных работ по объектам, подведомственным комитету по образования. И вот это разница, по тем цифрам, которые на сегодня в бюджете, составляет порядка 130 миллионов рублей в большую сторону".









