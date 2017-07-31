Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
31.07.2017 14:08

В детских садах Мурманска разгар ремонтной кампании

Любовь Дубова.

Полувековому зданию - новые окна. За месяц до начала учебного года в детских садах Мурманска самый разгар ремонтной кампании.  "Северяночка" - не исключение. Мелкие работы - сотрудники выполняют своими силами. Красят, шпатлюют, клеят обои. Масштабные - дело рук подрядчиков. Они уже обновили санитарные и моечные комнаты, закончили теплопункт. Сейчас меняют оконные блоки. Сразу все. 63 "стеклопакета" по муниципальной программе "Теплое окно".
И.о. заведующей детским садом № 96 "Северяночка" г. Мурманска Зинаида Лукьянова: "С 1968 года детский сад. В следующем году будет 50 лет. Можете представить какие окна уже были. Просто счастливы, даже не знаю, кому сказать спасибо, кому поклониться".
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Следующий этап - когда мы закончим окна менять в детских садах. Конечно, у нас школы еще стоят, что называется в очереди, к сожалению, потому что мы не можем это сделать одновременно и быстро. Хотя, за последние годы, когда у нас эта программа работает, более 1300 окон мы поменяли в детских садах".
До финишной прямой в подготовке к новому учебному году время есть. Через две недели начнут работу приемочные комиссии. Которые и оценят качество. Важный момент - предстоящий отопительный сезон. В семи учреждениях образования заменили систему отопления. Ей включат за несколько дней до 1 сентября.
Председатель комитета по образованию администрации г. Мурманска Василий Андрианов: "Я хочу отметить, что в этом году увеличено финансирование на выполнение ремонтных работ по объектам, подведомственным комитету по образования. И вот это разница, по тем цифрам, которые на сегодня в бюджете, составляет порядка 130 миллионов рублей в большую сторону".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.54
Евро = 69.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.