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31.07.2017 15:00

В Мурманской области начинается оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

Одним из самых тяжких ДТП является лобовое столкновение транспортных средств, связанное с выездом на встречную полосу движения одним из участников дорожного движения.

Так, накануне в г. Мурманске около 08:45 водитель автомобиля «Хундай Солярис» неправильно выбрала боковой интервал до транспортного средства и допустила столкновение с припаркованным автомобилем «Тойота», после чего ее вынесло на встречную полосу движения, где она допустила столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Шевроле». В результате ДТП 33-летний водитель автомобиля «Шевроле» получил травмы.

В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу, сотрудниками ГИБДД Мурманской области на постоянной основе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Главная задача мероприятия – предотвратить дорожно-транспортные происшествия, которые могли бы случиться по причине выезда автомобилей на встречную полосу движения, поэтому сотрудники дорожной полиции проводят с жителями региона разъяснительные беседы о тяжести последствий такого нарушения.

При выявлении нарушений ПДД, в том числе с помощью скрытого патрулирования с использованием автомобилей без специальных цветографических схем, в отношении нарушителей составляются административные протоколы. Так, в ходе двух предыдущих этапов «Встречной полосы» сотрудниками ГИБДД Заполярья составлено 1198 протоколов об административных правонарушениях.

Сегодня на территории Мурманской области стартует очередной этап «Встречной полосы». Завершится оперативно-профилактическое мероприятие 13 августа.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)
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