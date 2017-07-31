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31.07.2017 14:45

Сводный план мероприятий по празднованию в Мурманской области «Международного дня коренных народов мира» в 2017 году

Международный день коренных народов мира является днем взаимного глубокого уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. В нашем регионе стало доброй традицией ежегодно проводить этот праздник в разных городах и селах, зачастую самых удаленных от областного центра.

По сложившейся традиции в городах и селах Мурманской области открываются выставки, проходят праздничные концерты, вечера, конкурсы и другие мероприятия, подробнее с которыми можно ознакомиться в сводном плане мероприятий по празднованию в Мурманской области «Международного дня коренных народов мира» в 2017 году.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях, посвященных «Международному дню коренных народов мира»!

/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/
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