Сводный план мероприятий по празднованию в Мурманской области «Международного дня коренных народов мира» в 2017 году

Международный день коренных народов мира является днем взаимного глубокого уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. В нашем регионе стало доброй традицией ежегодно проводить этот праздник в разных городах и селах, зачастую самых удаленных от областного центра.



По сложившейся традиции в городах и селах Мурманской области открываются выставки, проходят праздничные концерты, вечера, конкурсы и другие мероприятия, подробнее с которыми можно ознакомиться в сводном плане мероприятий по празднованию в Мурманской области «Международного дня коренных народов мира» в 2017 году.



Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях, посвященных «Международному дню коренных народов мира»!



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/







