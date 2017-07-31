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31.07.2017 17:15

Прокуратурой г. Апатиты выявлен факт самовольного занятия земельного участка, находящегося в федеральной собственности

Прокуратурой г. Апатиты на основании обращений ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» проведена проверка по факту незаконного использования земельного участка, находящегося в федеральной собственности.

По результатам проверки установлен факт самовольного занятия части земельного участка индивидуальным предпринимателем.

Учитывая изложенное, прокуратурой города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок).

Кроме того, с целью фактического устранения выявленных нарушений прокурором города индивидуальному предпринимателю внесено представление.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.



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