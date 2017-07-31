Росгвардия Мурманской области подвела итоги работы подразделений вневедомственной охраны

С начала года нарядами вневедомственной охраны Росгвардии по Мурманской области за совершение правонарушений доставлены в органы внутренних дел более 1,5 тысяч граждан, в отношении которых возбуждено 140 уголовных дел и составлено 1397 протоколов об административных правонарушениях.

Более 2,5 тысяч граждан задержано за совершение административных правонарушений и передано сотрудникам полиции. Почти 2 тысячи раз сотрудники Росгвардии выезжали для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка по заявкам территориальных ОВД.

Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии по Мурманской области осуществлено более 3 тысяч выездов на сигнал «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, 432 человека были задержаны при попытке совершения краж и хищений охраняемого имущества.

Все попытки краж и хищений были совершены свободным доступом, попытки проникновения на охраняемые объекты с нарушением целостности периметра охраняемых объектов не зарегистрированы.



/Управление Росгвардии по Мурманской области/

