Большой противолодочный корабль «Североморск» вышел в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки

Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» вышел в Баренцево море для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки.

В первую очередь экипаж противолодочного корабля выполнит комплекс артиллерийских стрельб по морской цели. Также будет выполнено упражнение по уничтожению плавающей мины.

Экипаж БПК «Североморск» отрабатает взаимодействие с экипажами противолодочных и спасательных вертолётов Ка-27. Будут выполнены взлёты и посадки корабельных вертолётов на ходу корабля, а также облёты БПК «Североморск» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Полеты пройдут по установленному маршруту над акваториями морских полигонов Северного флота в Баренцевом море. В ходе выполнения тренировочных полетов экипажи вертолетов также отработают тактические приемы с использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных лодок.

Большой противолодочный корабль «Североморск» вооружен противолодочными ракетными комплексами, реактивными бомбовыми установками, торпедными аппаратами и другими видами артиллерийского и ракетного вооружения. Кроме того на борту корабля находятся два противолодочных вертолёта Ка-27.

В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.



/Пресс-служба Северного флота/