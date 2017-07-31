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31.07.2017 13:14

Большой противолодочный корабль «Североморск» вышел в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки

Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» вышел в Баренцево море для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки.
В первую очередь экипаж противолодочного корабля выполнит комплекс артиллерийских стрельб по морской цели. Также будет выполнено упражнение по уничтожению плавающей мины.
Экипаж БПК «Североморск» отрабатает взаимодействие с экипажами противолодочных и спасательных вертолётов Ка-27. Будут выполнены взлёты и посадки корабельных вертолётов на ходу корабля, а также облёты БПК «Североморск» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.
Полеты пройдут по установленному маршруту над акваториями морских полигонов Северного флота в Баренцевом море. В ходе выполнения тренировочных полетов экипажи вертолетов также отработают тактические приемы с использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных лодок.
Большой противолодочный корабль «Североморск» вооружен противолодочными ракетными комплексами, реактивными бомбовыми установками, торпедными аппаратами и другими видами артиллерийского и ракетного вооружения. Кроме того на борту корабля находятся два противолодочных вертолёта Ка-27.
В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

/Пресс-служба Северного флота/
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