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31.07.2017 14:00

В апатитском следственном изоляторе прошёл спортивный праздник

Сотрудники воспитательного отдела следственного изолятора №2 г.Апатиты провели командное спортивное состязание для осуждённых отряда хозяйственного обслуживания учреждения.

На старт вышли две команды осужденных по четыре человека в каждой.

Участникам предстояло справиться с десятью заданиями, среди которых были «Баскетбол», «Веселые перцы», «Кольцеброс», «Дом на колесах». Сюрпризом для соревнующихся было прохождение дистанции на лыжах и «Снежный бой». Самым сложным, по признанию участников, стало выполнение задания, во время которого на время нужно было пройти дистанцию на скакалках. Завершающим испытанием «Весёлых стартов» стало перетягивание каната.

По словам сотрудника группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными СИЗО-2 Евгения Тимофеева, подобные мероприятия, направленные на вовлечение осужденных в систематическое занятие физкультурой и спортом, пропаганду здорового образа жизни, проводятся в СИЗО-2 постоянно и всегда находят позитивный отклик у осуждённых.


/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /
 
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