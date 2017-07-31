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31.07.2017 13:45

Кольская АЭС: конкурс эко-фотографий для жителей Мурманской области

Любите Северный край? Часто бываете на природе и много фотографируете? Пусть фотографии не останутся без внимания - присылайте их на конкурс «Вкус Заполярья»! Нынешнее лето на Севере стало особенно привлекательным для фотохудожников. Белоснежная наледь среди свежей зеленой травы – что может быть привлекательнее для интересной работы?
Темы конкурса:
 - Снежный мир;
 - Человек в гармонии с  природой;
 - Мир в наших руках;
 - Индустриализация;
 - Хранители леса;
 - Праздник солнца;
 - Мир в  отражениях.
Цель фотоконкурса – привлечь внимание к  бескрайней красоте окружающей нас природы, к  проблемам экологии окружающей среды, сохранению первозданности природных ресурсов, уникальности северного края.
Работы принимаются до 18 августа 2017 г. по электронной почте konkursKNPP@kolatom.murmansk.ru  с пометкой «Фотоконкурс Вкус заполярья». Работа должна быть сделана не ранее января 2016 года и на территории Кольского полуострова. Теме Северного лета 2017 жюри уделит особое внимание.
Открытый фотоконкурс «Вкус Заполярья» посвящен 25-летию АО «Концерн Росэнергоатом» и  Году экологии. В конкурсе могут принять участие все желающие, достигшие 18 лет. Подробности – в положении в социальных сетях: http://vk.com/kolaplant, http://vk.com/club46021842.

/Управление информации и общественных связей Кольской АЭС/
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