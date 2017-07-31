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31.07.2017 13:30

Имандра под контролем. На Кольском Севере продолжаются профилактические рейды на водных объектах

В Мурманской области продолжаются профилактические рейды на водных объектах региона. Главной их целью является недопущение несчастных случаев на водоемах, потому в ходе контрольно-надзорных мероприятий проводятся профилактические беседы с отдыхающими и рыбаками-любителями.

Ведь, по ряду причин заполярного климата в нашей области предусмотрены только места массового отдыха, где выставляются знаки безопасности «Купаться запрещено!».  Водные объекты Кольского Севера могут использоваться только для плавания на маломерных судах! Однако и в этом случае есть свои правила и ограничения, главные из которых - соблюдение элементарных норм поведения у воды и на воде и отказ от алкогольных напитков.

Впрочем, как заявляют государственные инспекторы по маломерным судам инспекторского участка г.Мончегорск Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области Андрей Маминов и Евгений Иванов, владельцы плавсредств стали более ответственно подходить к процессу подготовки своего маломерного судна к эксплуатации!

Также в ходе рейдов по озеру Имандра в районе Монче губы, озер Лумболка и Комсомольское отмечено, что мончегорцы и гости города металлургов, как правило, соблюдают правила безопасности при выходе на водные объекты. Однако инспекторы «водных дорог» и их внештатные помощники и добровольцы напоминают о необходимости повышения культуры безопасности и раздают тематические памятки.

- Лишь при строгом соблюдении мер безопасности рыбалка и отдых на воде приносят огромное удовольствие, а вероятность несчастных случаев сводится к минимуму, - заключает Андрей Маминов.

/Главное управление МЧС России по Мурманской области/
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