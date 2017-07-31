Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, умышленно повредившего чужой дорогостоящий квадрокоптер

В полицию города Заполярный обратился местный житель, который рассказал, что неизвестный мужчина умышленно повредил принадлежащий ему квадрокоптер «Mavic Pro Combo», нанеся по нему удар ногой.

В результате противоправных действий у квадрокоптера была сломана площадка подвеса, поврежден шлейф подвеса, разбит плафон и светодиод. Потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 26 900 рублей.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Печенгскому району обнаружили виновного в данном правонарушении местного жителя 1961 года рождения. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении подозреваемого сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.





/Управление Росгвардии по Мурманской области/