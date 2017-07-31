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31.07.2017 13:00

Согласно предписанию ГЖИ в Мурманске по адресу: Арктический переулок, 12 выполнена замена части кровли и шиферных листов

С 21 по 27 июля инспекторы Государственной жилищной инспекции Мурманской области провели контрольные проверки исполнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений.

Так, согласно предписанию ГЖИ, управляющей организацией ООО «Севжилсервис» выполнена замена кровельных свесов со стороны дворового фасада дома по адресу: Арктический переулок, 12 в Мурманске, а также произведена частичная замена шиферных листов.

ООО «УК «Феникс Кандалакша» осуществила ввод в эксплуатацию общедомового прибора учета холодной воды по адресу: ул. Горького, 8а.



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