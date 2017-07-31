Продолжается прием работ на всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи». «Новый взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи, вне зависимости от социального статуса и положения, выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе и показать пути их решения. По словам президента фонда «Мир молодежи» Евгения Мартынова, конкурс «Новый взгляд» – это уникальный инструмент, являющийся общественным срезом наиболее острых и значимых социальных проблем современного общества, которые волнуют молодое поколение.



В этом году соорганизатором конкурса выступила Генеральная прокуратура Российской Федерации. Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Организаторы предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам предложат в любой комфортной для них творческой форме представить существующую модель противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области. Подготовка к конкурсу потребует от участников серьезного погружения в проблематику, в частности, на уровне законодательства. Таким образом, Генеральная прокуратура РФ рассчитывает, что конкурс «Новый взгляд» в этом году станет эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупционными проявлениями.



Работы принимаются на официальном сайте конкурса до 29 сентября 2017 года по двум номинациям – «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников от 14 до 30 лет.



Официальная церемония награждения финалистов и победителей по названной теме пройдет в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).



Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /