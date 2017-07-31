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31.07.2017 10:53

В Росатомфлоте выполнен плановый доковый ремонт атомного ледокола «Вайгач»

28 июля в Мурманске на базе ФГУП «Атомфлот» завершен плановый доковый ремонт атомного ледокола «Вайгач». Атомоход полностью готов к работе в акватории Северного морского пути.
  Доковый ремонт начался 17 июня. За это время работниками предприятия выполнен большой объем работ. В частности, демонтаж гребного вала винто-рулевого комплекса, а также ремонт дейдвудного подшипника гребного вала.
  - Ремонт атомного ледокола завершился в запланированные сроки, - говорит директор по технической эксплуатации флота ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян. – Слесари докового участка подтвердили свою высокую квалификацию. Отдельно стоит отметить инженера-технолога 2-й категории Вячеслава Ступакова. Он предложил нестандартное техническое решение, удовлетворяющее требованиям Морского регистра, что позволило нам вовремя выполнить работы по докованию.
  В доке на атомном ледоколе «Вайгач» произведена замена дейдвудного уплотнения, отремонтирована донно-бортовая арматура, а также произведена покраска подводной части корпуса судна.
  Произведенный доковый ремонт позволит а/л «Вайгач» эффективно выполнять работы по безопасной проводке судов в высоких широтах.

/Отдел коммуникаций Росатомфлота/
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