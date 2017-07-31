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31.07.2017 11:25

Дорожные полицейские региона напомнили мурманчанам о соблюдении Правил дорожного движения во время масштабного рейда

Андрей Зайцев.

Оперативно-профилактическое мероприятие, организованное сотрудниками ГИБДД, "Пешеход" в областном центре вновь напомнило всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил, бдительности и взаимной вежливости. Водители, пешеходы и велосипедисты Мурманской области, как отмечают сами инспекторы, ведут себя значительно культурнее, в сравнении с другими регионами. Тем не менее, ДТП случаются регулярно.
Инспектор ДПС УГИБДД УМВД России по г. Мурманску Валерий Ралдугин: "Чаще нарушают пешеходы, велосипедисты, несовершеннолетние граждане. Из объяснений пешеходов - всё из-за спешки. Быстрее куда-то дойти, хотя, все осознают, что нарушают".
Для пешеходов штраф 500 рублей, если они уже совершали аналогичное правонарушение. Если нет - предупреждение. Водителям за данное нарушение грозит штраф 1,5 тысячи рублей. Впрочем, большинство, даже наказанных автовладельцев, поддерживают такие рейды, которые помогают не расслабляться на дороге. Говорят, любой штраф, возможно, предотвращает большую беду.
Водитель Андрей Соболев: "Это, во-первых, безопасность на дороге. Она важна. Чем больше будет таких рейдов, тем меньше будет людей, желающих быть расслабленными за рулём. Пьяных, ещё каких-либо. Я считаю, что сотрудники в данный момент выполняют необходимую, нужную работу".
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