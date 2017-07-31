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31.07.2017 11:20

100 мешков с мусором. Волонтеры провели генеральную уборку на берегу реки Ура

Артем Дашевский, Анастасия Ярославская.

Выходные регион накрыла жара. Многие искали спасения на природе. На редких пляжах - толпы отдыхающих. Вот только большинство так и не научилось убирать за собой. Одно из самых лучших пляжных мест - на реке Ура оказалось буквально завалено мусором.
Живописное место - чистая спокойная вода, песчаные берега. Сюда едут и из Мурманска, хотя путь не близкий. Но некоторые негу на солнце принесли в жертву уборке. Лесные опушки заросли мусором.  Клич в социальных сетях - сделать мир вокруг хоть немного чище - кинула Ольга Белоус. 20 совершенно незнакомых людей - услышали.
Организатор субботника Ольга Белоус: "Год экологии в этом году, во-первых, для начала всем людям - хотелось бы попросить - будьте человечнее, хотя бы после субботника увозите за собой мусор".
Вера Мелентьева: "Если честно, конечно, ужас порой берет. Вроде, как общественное место отдыха, вы приезжаете сюда отдыхать, хочется ведь на природу полюбоваться, а приезжаешь, смотришь - здесь сплошной мусор, бумага, бутылки".
Активисты собрали под сто мешков и так каждый раз - с 2011 года это уже третий субботник. Кто-то приехал семьями убить сразу двух зайцев - и с экологической, и с воспитательной целью. 8-летнему Кириллу, после выуживания из травы чужих тарелок, бумажек и ложек уже не нужно объяснять что хорошо, а что плохо.
Кирилл Деньгин: "Вы намусорили, пожалуйста, уберите".
Екатерина Деньгина: "Я считаю, что для ребенка это хороший пример, чтобы он не пополнял армию тех, кто мусорит - кидает мусор, за собой не убирает - мало сказать ему, что мусорить нехорошо".
Организатор субботника Ольга Белоус: "Тут все, что хотите - от покрышек, мангалов, памперсы, носки, трусы, кресло автомобильное вот там принесли, все, что хотите. Очень много битого стекла, люди, пожалуйста, у меня просьба, руками битое стекло собирать очень тяжело!"
Андрей Мелентьев: "Честно говоря, были поражены объемами - как все загажено, причем, пешком-то сюда никто не приходит, приезжают на машинах, привозят сюда все это. По крайней мере, видим взгляды людей, когда мы все убираем это дело. Хочется верить, что все это они заберут с собой".
У многочисленных отдыхающих, на этот раз, дальше взглядов дело не пошло. Увы, никто не поддержал и не присоединился. Плоды трудов их предшественников активисты в мешках аккуратно выставили на краю пляжной зоны. Надеясь, что местная администрация организует вывоз. И, что на пляже хотя-бы ненадолго станет чище.
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