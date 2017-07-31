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31.07.2017 11:10

Почти семь тысяч тонн угля завезли в Оленегорск. Муниципалитеты региона готовятся к зимнему периоду

Яков Осетров.

Муниципалитеты Мурманской области активно готовятся к зиме. В Оленегорске на площадке "Теплосети" уже около 7 тысяч тонн угля, запас растёт. Нормативный составляет 20 тысяч тонн, и есть уверенность, что до зимы он будет сформирован. Задача номер два - снизить теплопотери. Для этого меняют около полутора километров труб. 650 тысяч рублей вложил муниципалитет. Чуть больше 10 миллионов - бюджет региона. Это позволило выбрать самые надёжные трубы - с пенополиуретановой изоляцией. Гарантия - полвека.
Заместитель главы администрации г. Оленегорск с подведомственной территорией Максим Самонин: "Гарантия на внешнюю коррозию у них также 50 лет, но при условии, что стыки будут сделаны качественно. Я уверен, что подрядчики все сделают так, как надо, так как всё равно мы их будем контролировать".
В этом году Оленегорск защитил несколько проектов по формированию комфортной среды и получил субсидию Фонда поддержки моногородов. Поддержка есть и от партии "Единая Россия". Деньги расходуют в соответствии с запросами людей. Жители гарнизона Высокий, например, давно мечтали о новых игровых и спортивных площадках. Они установлены. Родители говорят: дети рвутся сюда так, что дома не удержать. В Оленегорске отремонтирован памятник воинам-афганцам, обустроена территория вокруг. В планах на лето также замена асфальта, благоустройство дворов.
Глава администрации г. Оленегорск с подведомственной территорией Олег Самарский: "Оленегорск самостоятельно выполнил в очень сжатые сроки всю проектно-сметную документацию и получил субсидию на реализацию данных проектов. Это было впервые за последние несколько лет, и мы успешно реализовали первую часть программы — благоустройство".
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