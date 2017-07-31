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31.07.2017 11:05

В столице Северного флота тридцать молодых людей и девушек пополнили ряды "Юнармии"

Артем Дашевский.

В канун Дня Военно-морского флота России в Североморске тридцать молодых людей и девушек пополнили ряды "Юнармии". На боту эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" они произнесли клятву и принесли присягу. Это воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва ЦСКА города Североморск. Все они занимаются различными видами спорта - боксом, плаванием, рукопашным боем.
В торжественной церемонии приняли участие представители командования соединения ракетных кораблей. Форменные красные береты, символ юнармейца, молодые люди получили из рук командующего Северным флотом. В завершении торжественной церемонии - гимн патриотической организации и традиционное фото на память.
Командующий Северным флотом, вице-адмирал Николай Евменов: "Ребята, вы дали клятву. Эта клятва такая же как военная присяга. Она должна вести вас по жизни, как путеводная звезда. Всегда помните ее. Пройдут годы, и, я надеюсь, что многие из вас пополнят наши вооруженные силы. И кто-то встанет под знамена краснознаменного Северного флота".
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