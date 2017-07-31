Новостройки надежные, квартиры просторные и теплые. В Гаджиево сдан очередной дом для подводников Северного флота

Анастасия Ярославская.

В Гаджиево сдан очередной дом для подводников Северного флота, уже пятый по счету. На глазах растет современный, яркий микрорайон. Ключи от 35 квартир переданы в торжественной обстановке из рук командующего. Николай Евменов отметил - событие важное для любой семьи, но вдвойне приятно - что в канун праздника. Жильё под ключ. Полная отделка. Завести мебель и можно заселяться. И по традиции первой в новую квартиру запускают кошку.

Моряк - подводник Алексей Букреев: "Я хочу поставить здесь мебель и ничего мне не нужно здесь наращивать или что-то убирать. Я не вижу здесь ничего такого. Единственное, что, может быть, я в ванной комнате положу плитку".

Новостройки надежные, квартиры просторные и теплые, вентилируемый фасад - керамогранитный. Церемония не последняя - в следующем году по плану - еще три массовых новоселья. А здесь пока впереди работы по благоустройству прилегающей территории. Отмечено - микрорайон должен быть максимально удобным для жизни.

Командующий Северным флотом, вице-адмирал Николай Евменов: "Благоустройство - это парковки для личного автотранспорта, это детские площадки, озеленение, которого у нас здесь и так мало. Конечно, асфальт, это еще технический слой, будет всё завершено".



