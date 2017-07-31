Россия отметила День Военно-морского флота. Торжественный парад и народные гулянья в гарнизонах Северного флота

Андрей Зайцев.

Несмотря на все прогнозы День Военно-морского флота страны погода в столице Северного флота всё же не испортила. Российский и Андреевский флаги, белоснежные кители, морской и сухопутный парады северное солнце сделало по-настоящему ярким праздником для тысяч северян. Приморская площадь Североморска переполнена. Торжественные парады в честь профессионального праздника военных моряков прошли также в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, Каспии, Балтике, Чёрном и Баренцевом морях, а так же в Сирии.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Глядя на вас, стоящих в торжественном строю, на уникальную технику, которая вам подвластна, наши сердца переполняются гордостью, уважением и благодарностью за ваш ратный труд. И в море, и на берегу. За мужество и отвагу, за чувство безопасности".

Не так давно президентом России подписан Указ об утверждении основ государственной политики страны в области военно-морской деятельности на период до 2030 года. Развитие военно-морского флота остаётся приоритетом. Весомой частью защиты интересов Российской Федерации.

Командующий Северным флотом, вице-адмирал Николай Евменов: "Каждый день своей напряжённой, насыщенной службы мы вписываем новые страницы в историю российского флота. В их числе - выполнение боевых задач по борьбе с международным терроризмом в восточном средиземноморье, освоение Арктики, совершенствование и развитие инфраструктуры на архипелагах Северного Ледовитого океана".

История ВМФ России - история поколений. И сегодня отцы и дети с гордостью смотрят на развевающийся Андреевский флаг. На проходящие в торжественном марше колонны, на парад морской техники, которая вместе с экипажами представляет непробиваемый Северный щит Родины.

Капитан-лейтенант ВМФ России Никита Жужма: "Гордость всей страны. Иметь такой мощный военно-морской флот, который готов с честью нести наш Андреевский флаг в любых точках Мирового океана, прежде всего".

Капитан третьего ранга ВМФ России Александр Панин: "Показали боевые стрельбы, погружение, всплытие подводных лодок. Я показал сыну. В других случаях не получилось так бы показать. Жена тоже посмотрела. Она видела, как я уходил и заходил в базу, а всплытие, погружение не могла видеть".





