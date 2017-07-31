За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести.

28 июля около 21 часа на 28 км автоподъезда к городу Апатиты неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении. Водитель скрылся с места ДТП. В результате происшествия 17-летняя девушка обслужена амбулаторно. Проводится проверка.

28 июля около 23 часов 50 минут в Апатитах водитель, управляя мотоциклом ИЖ, не учел дорожные условия, не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате происшествия 28-летний водитель мотоцикла госпитализирован в медицинское учреждение.

29 июля около 10 часов 30 минут в Мурманске на проспекте Героев Североморцев водитель, управляя автомобилем «Шкода», при перестроении на соседнюю полосу движения не уступил дорогу автомобилю «Мерседес, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП 32-летний водитель автомобиля «Шкода» обслужен амбулаторно.

29 июля около 13 часов на 20 км автодороги «Кола - КПП Лотта» водитель автомобиля «Тойота» не учел дорожные условия, потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 29-летний водитель госпитализирован в медицинское учреждение, 26-летний пассажир обслужен амбулаторно. Проводится проверка.

29 июля около 21 часа 20 минут в Апатитах водитель, управляя транспортным средством «ВАЗ», допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 22-летняя девушка обслужена амбулаторно.

30 июля около 8 часов 35 минут в Мурманске на улице Софьи Перовской водитель автомобиля «Хундай» неправильно выбрал боковой интервал до транспортного средства, допустил столкновение с припаркованным автомобилем «Тойота» и двигающемся во встречном направлении автомобилем «Шевроле». В результате ДТП 33-летний водитель автомобиля «Шевроле» обслужен амбулаторно.

30 июля около 18 часов 15 минут в Мурманске на улице Портовый проезд водитель, управляя автомобилем «Митсубиши», при проезде не регулируемого железнодорожного переезда не выполнил требования дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено», не убедился в безопасности своего движения и допустил столкновение с тепловозом, который двигался с прилегающей территории Мурманского торгового порта. В результате ДТП водитель автомобиля «Митсубиши» (44-летняя женщина) обслужена амбулаторно.

31 июля около 0 часов 10 минут в Мурманске на улице Миронова водитель автомобиля «Нива» при движении по дворовой территории допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 61-летний мужчина обслужен амбулаторно.



/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/