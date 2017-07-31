Две тонны макулатуры сдали мурманчане в июле

28 июля 2017 года "Природа и Молодежь" провели очередную акцию по сбору макулатуры, уже ставшую привычной для жителей Мурманска. Несмотря на летнее затишье, отклик горожан был самым активным: нас посетили более 50 человек, которые принесли в общей сложности 2000 кг старых бумаг и картона. Также к акции присоединились офис "Деревни SOS", Визовый сервисный центр, жители Гаджиево.



ПиМ благодарит неравнодушных жителей города за активное участие в акции. Следующий сбор состоится середине сентября!



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