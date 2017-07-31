В Североморске возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью

В полицию города обратился гражданин 1966 года рождения. Он сообщил, что стал жертвой неизвестного и получил серьезные травмы на пороге собственной квартиры.

Полицейские, опросив пострадавшего, выяснили, что он находился у себя дома. Дверь в тамбур с лестничной площадки оставалась незапертой. В тамбуре находился диван, на который присел незнакомый хозяину квартиры человек, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мужчина, желая прогнать чужака, обратился за помощью в полицию. Вскоре в дверь позвонили, однако за ней стояли не сотрудники органов внутренних дел, а приятель пьяного соседа. Злоумышленник напал на хозяина квартиры и избил его, сломав несколько ребер.

По факту в настоящее время проводится проверка, в рамках которой назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно ее заключению будет квалифицирована степень тяжести вреда здоровью и принято процессуальное решение.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной)



