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31.07.2017 10:30

Игровая развлекательная программа "Лучшие друзья на свете – это взрослые и дети!" в ДК Кирова

31 июля в 11.00 ребята из летнего оздоровительного лагеря при мурманской средней общеобразовательной школе № 18 примут участие в игровой развлекательной программе «Лучшие друзья на свете – это взрослые и дети!», которая состоится в областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Танцевальный зал). Мероприятие посвящено Международному Дню дружбы и проходит в рамках акции «Добровольцы – детям».
Мальчишки и девчонки вместе с ведущими программы  разучат танец дружбы, придумают сто занятий для общения и отдыха настоящих друзей, расскажут, как они умеют дружить и объяснят, что такое настоящая дружба.

ДК им. С.М. Кирова
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