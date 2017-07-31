Детская безопасносность на воде. В Заполярье сотрудники ГИМС провели учебно-профилактические занятия

Безопасность детей во время летних каникул на особом контроле спасателей. В этот период у школьников появляется много свободного времени, потому так важно постоянно напоминать им о мерах безопасного поведения. Не менее важный фактор - именно в детском возрасте возникают благоприятные условия для воспитания у ребенка чувства опасности перед различными видами угроз, навыков умелого поведения и овладения знаниями, позволяющими предупредить опасность или сориентироваться в сложной ситуации.



Потому представители спасательного ведомства регулярно посещают летние детские лагеря и повторяют с их воспитанниками правила поведения на природе, и в частности водоемах.



Так, государственные инспекторы по маломерным судам инспекторского участка г. Кандалакша Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области встретились с юными северянами из детского оздоровительного лагеря при кандалакшской СОШ № 2, детского лагеря «Гандвиг» и участникам экспедиции «остров Ряшков». Представители инспекции «водных дорог» не только побеседовали с ребятами, но и провели учебно-профилактические занятия, в рамках которых объяснили, как вести себя на водных объектах, а руководителям образовательных учреждений вручили тематические памятки.





/Главное управление МЧС России по Мурманской области/