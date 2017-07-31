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31.07.2017 11:45

В последнюю неделю июля гостями Мурманской областной научной библиотеки стали ребята из летнего лагеря гимназии №8

Ребята из летнего лагеря на базе гимназии №8 побывали в гостях в областной научной библиотеке.
Экскурсия для будущих читателей "научки" началась с выставки раритетной компьютерной техники. С интересом дети рассматривали логарифмическую линейку, перфокарты, счеты. Кого-то заинтересовал ноутбук 1996 года, а кого-то дискеты и печатная машинка. Удивил специалистов библиотеки один из участников экскурсии, который узнал среди музейных экспонатов арифмометр и рассказал для чего он служит. Оказывается, юный эрудит регулярно отгадывает кроссворды.
Ребятам предложили  поучаствовать в викторине, посвященной компьютерной технике и информационным технологиям. Затем они отвечали на  веселые вопросы из жизни  кошачьих и знакомились с экспонатами выставки «Жизнь плюс кошка». Завершилась экскурсия игрой «Поймай хвост». Ребята разбились на пары, и под веселую музыку пытались опередить друг друга, чтобы первыми усесться на стул и завладеть кончиком веревки.
Лето с библиотекой продолжается. Веселых и любознательных посетителей впереди ждет еще много интересного в стенах "научки".

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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