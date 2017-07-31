В Оленегорске состоялось первенство СЗФО по настольным спортивным играм

26-27 июля в г. Оленегорске прошло Первенство СЗФО по настольным спортивным играм среди инвалидов. В соревнованиях приняло участие 94 спортсмена из Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей, г. Москвы и г. Оренбурга.

В торжественном открытии соревнований приняла участие председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области С.И. Наумова. Стоит отметить, что данный вид соревнований такого уровня проводится в Мурманской области впервые.

В программу соревнований вошли три игры: новус, джакколо и шаффлборд.



По итогам соревнований в командном зачете победителями стали:

1 место - "Дети ВОВ" (Оленегорск)

2 место - Рожденные в СССР" (Оленегорск)

3 место - МРО "Всероссийское общество глухих" (Мурманск)





/Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области/