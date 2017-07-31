Прогноз погоды

В последний день июля погоду в Мурманской области будет определять атмосферный фронт, вытянувшийся в широтном направлении, и связанный с циклоном, приближающимся с юго-запада. Его стараниями облаков в регионе будет много, пройдут дожди, а температура воздуха будет относительно высокой на юге региона, а вот в северных районах прохладно.

Днем в Мурманской области

Облачно, местами с прояснениями, небольшие дожди. Температура воздуха +19…+24°, на севере +12…+17°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.



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