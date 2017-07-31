В Североморске прошел открытый командный чемпионат Северного флота по бегу по пересеченной местности

Артем Дашевский.

Заполярный рубеж. В Североморске в преддверии профессионального праздника военных моряков прошел открытый командный чемпионат Северного флота по бегу по пересеченной местности. Специально оборудовали трассу. Длинна почти пять километров и около десятка естественных и искусственных препятствий. По мере продвижения по маршруту сложность их преодоления увеличивалась. Соревнования по своему духу и форме напоминают популярную "Гонку Героев". Впервые такой открытый чемпионат провели в прошлом году. Повторили в этом, прошел на "Ура". Теперь это добрая спортивная традиция флотской столицы.





