Яков Осетров.

Муниципалитеты готовятся к зиме. В Оленегорск завезли около 7 тысяч тонн угля и запас растёт. Норматив составляет 20 тысяч тонн, и есть уверенность, что до зимы он будет. Задача №2 - снизить теплопотери. Для этого меняют около 1,5 километров труб. 650 тысяч рублей вложил муниципалитет. Чуть больше 10 миллионов - бюджет региона. В этом году Оленегорск защитил несколько проектов по формированию комфортной среды и получил субсидию Фонда поддержки моногородов. Поддержка есть и от партии "Единая Россия". Деньги тратят в соответствии с пожеланиями людей.

Глава администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией Олег Самарский: "Надеюсь, что нам удастся все проекты завершить вовремя, а также подготовить более тщательную программу на 2018 год. И, как стало известно после форума "Единой России" в Краснодаре, проекты будут поддержаны и продлены. Мы на это очень надеемся".



