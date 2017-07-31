На борту эсминца "Адмирал Ушаков" Северного флота прошла церемония принятия североморцев в ряды "Юнармии"

Артем Дашевский.

В канун Дня Военно-морского флота России, в Североморске 30 молодых людей и девушек пополнили ряды "Юнармии". На боту эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" они произнесли клятву и принесли присягу. В торжественной церемонии приняли участие представители командования соединения ракетных кораблей. Форменные красные береты - символ Юнармейца - молодые люди получили из рук командующего Северным флотом. В завершении торжественной церемонии - гимн патриотической организации и традиционное фото на память.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Всегда у любого государства должна быть державность. Державность выражается не в том, чтобы бить себя в грудь и говорить: "Я люблю Родину". А в том, чтобы, во-первых, быть самому патриотом и воспитать таких же. И вот эти мальчишки и девчонки, они нужны флоту не меньше, чем боевые корабли и подводные лодки".





