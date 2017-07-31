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31.07.2017 09:00

Сотрудники ГИБДД в Мурманске провели профилактическую акцию "Пешеход"

Андрей Зайцев.

Профилактическая акция "Пешеход". Сотрудники ГИБДД в областном центре вновь напомнили всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил, бдительности и взаимной вежливости. Водители, пешеходы и велосипедисты Мурманской области, как отмечают сами инспекторы, ведут себя значительно культурнее, в сравнении с их коллегами в других регионах. Тем не менее, ДТП случаются регулярно.
Инспектор ДПС УГИБДД УМВД России по г. Мурманску Валерий Ралдугин: "Чаще нарушают пешеходы, велосипедисты, несовершеннолетние граждане. Из объяснений пешеходов - всё из-за спешки. Быстрее куда-то дойти, хотя, все осознают, что нарушают".


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