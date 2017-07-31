Волонтеры провели субботник на территории близ реки Ура. 100 мешков мусора было собрано с лесных опушек

Анастасия Ярославская.

В минувшие выходные регион накрыла жара. Многие искали спасения на природе. На редких пляжах - толпы отдыхающих. Вот только большинство так и не научились убирать за собой. Одно из самых лучших пляжных мест, на реке Ура ,оказалось буквально завалено мусором. Туда отправились волонтеры. 20 совершенно незнакомых людей откликнулись на призыв в социальных сетях - сделать мир вокруг хоть немного чище. Собрали с лесных опушек сто мешков.

Организатор субботника Ольга Белоус: "Год экологии в этом году, во-первых, как-бы, для начала всем людям - хотелось бы попросить - будьте человечнее, хотя бы после субботника увозите за собой мусор".





