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31.07.2017 08:51

Волонтеры провели субботник на территории близ реки Ура. 100 мешков мусора было собрано с лесных опушек

Анастасия Ярославская.

В минувшие выходные регион накрыла жара. Многие искали спасения на природе. На редких пляжах - толпы отдыхающих. Вот только большинство так и не научились убирать за собой. Одно из самых лучших пляжных мест, на реке Ура ,оказалось буквально завалено мусором. Туда отправились волонтеры. 20 совершенно незнакомых людей откликнулись на призыв в социальных сетях - сделать мир вокруг хоть немного чище. Собрали с лесных опушек сто мешков.
Организатор субботника Ольга Белоус: "Год экологии в этом году, во-первых, как-бы, для начала всем людям - хотелось бы попросить - будьте человечнее, хотя бы после субботника увозите за собой мусор".
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