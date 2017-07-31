В Кировске рабочие приступили к реконструкции старого сквера. Скоро в городе появится новый парк

Артем Дашевский.

В Кировске появится новый парк. Рабочие приступили к реконструкции старого сквера. Работы много. Необходимо привести в порядок дорожки, установить освещение и скамейки. Чуть позже здесь поселятся герои сказок Александра Сергеевича Пушкина и появится памятник великому поэту. Зона отдыха станет доступна для маломобильных граждан. Работы в рамках всероссийского проекта "Формирование комфортной городской среды". Жители сами проголосовали за этот объект. Открытие - 1 ноября.

Первый заместитель главы администрации г. Апатиты Наталья Островская: "Мы проводили опрос горожан, какие места они хотели бы, чтобы в городе были благоустроены, парк набрал наибольшее количество голосов, жители, спасибо им огромное за участие, дали конкретные предложения в том числе, связанные с освещением парка и все пожелания были учтены".







