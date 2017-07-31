В Гаджиево сдан пятый дом для подводников Северного флота

Анастасия Ярославская.

В Гаджиево сдан очередной дом для подводников Северного флота, уже пятый по счету - на глазах растет современный, яркий микрорайон. Ключи от тридцати пяти квартир переданы в торжественной обстановке из рук командующего. Николай Евменов отметил: событие важное для любой семьи, но вдвойне приятно, что произошло в канун праздника. Новостройки надежные, квартиры просторные и теплые. Церемония не последняя - в следующем году по плану - еще три массовых новоселья. А здесь пока впереди работы по благоустройству прилегающей территории.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Благоустройство - это парковки для личного автотранспорта, это детские площадки, озеленение, которого у нас здесь и так мало. Конечно, асфальт, это еще технический слой, будет всё завершено".





