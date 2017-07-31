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31.07.2017 08:30

День ВМФ в Североморске отметили морским и сухопутным парадами. Военные моряки принимали поздравления с праздником

Андрей Зайцев.

Несмотря на все прогнозы День Военно-морского флота страны погода в столице Северного флота всё же не испортила. Российский и Андреевский флаги, белоснежные кители, морской и сухопутный парады северное солнце сделало по-настоящему ярким праздником для тысяч северян. Приморская площадь Североморска переполнена. История ВМФ - история поколений. Торжественные парады в честь профессионального праздника военных моряков прошли на Дальнем Востоке, Каспии, Балтике, Чёрном и Баренцевом морях, а так же в Сирии, где и сегодня российские корабли стоят на страже мира.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Глядя на вас, стоящих в торжественном строю, на уникальную технику, которая вам подвластна, наши сердца переполняются гордостью, уважением и благодарностью за ваш ратный труд. И в море, и на берегу. За мужество и отвагу, за чувство безопасности".
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