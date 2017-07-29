На Кольской АЭС подведены итоги конкурса "Энергичные люди"

Анастасия Ярославская.

Как отмечено, выбор был сложен: на суд экспертов от 28 журналистов поступила 41 работа - всё о развитии атомной энергетики. Названия причудливы, качество на высоте, рассказы на специфичную тему - просты и интересны. Но все-таки лучше всех, по решению жюри, провести "Ликбез про АЭС" удалось нашей коллеге Елене Сивонен. В одноименной номинации у нее - 1 место. Получила путевку в финал конкурса головного концерна "Росэнергоатом" и работа корреспондента ГТРК "Мурман" Ильи Комлева - он победитель в номинации "Среда обитания".







