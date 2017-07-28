Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.07.2017 19:05

Праздник на воде, на суше и в сердцах военных моряков. В Североморске прошла генеральная репетиция парада в честь дня ВМФ

Андрей Зайцев.

В это воскресенье моряки-североморцы вместе со всей страной отмечают день ВМФ. До праздника ещё двое суток, но он уже не просто витает в воздухе, он прошёл по морю и проехал по суше.
Подготовка к праздничным мероприятиям началась сразу после празднований Дня Великой Победы. Сначала в частях и соединениях, позже на совместных отработках отдельных элементов торжества. Контрольная проверка - генеральная репетиция. Место её проведения для североморцев - не только родная база.
Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Северный флот могуч и велик. Поэтому флагман Северного флота "Пётр Великий", самый большой атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской", корабли дальней океанской зоны "Маршал Устинов" ракетный крейсер, БПК "Адмирал Кулаков" сейчас находятся и представляют Северный флот на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге".
В Североморске же на рейде сила и мощь заполярного щита Родины представлены авианесущим крейсером "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". Здесь же большой десантный корабль "Кондопога", ракетный корабль "Рассвет", противолодочники "Снежногорск" и "Брест", тральщики, пограничники, атомные и дизельные подводные лодки "Верхотурье", "Орёл", "Калуга".
Форма и содержание должны быть безупречны. Впервые в современной истории России военные моряки готовятся к параду в новой белоснежной форме. Её сшили специально ко Дню Военно-морского флота страны.
Флаги расцвечивания вывешены, палубы надраены, военные моряки Северного флота с честью встречают свой профессиональный праздник. У них на боевом посту круглый год боеготовность №1. Люди в погонах по долгу службы ежедневно должны быть готовы хоть в бой, хоть на парад.
Береговая часть праздника - парад техники. Бронетранспортёры, танковая колонна, возглавляемые легендарным Т-34, артиллерия, ракетные установки. Пришедшие на площадь Североморска в воскресенье смогут увидеть грозную технику в действии.
Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Элементы морского боя по поражению морских объектов. И, конечно, кульминация праздника - бой за высадку морской пехоты".
Не по северному жаркая погода сопровождает последние дни приготовлений к празднованию дня ВМФ. Синоптики же в воскресенье обещают дождь. Но парад воинов-североморцев состоится в любую погоду.



← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.41
Евро = 69.64
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.