Праздник на воде, на суше и в сердцах военных моряков. В Североморске прошла генеральная репетиция парада в честь дня ВМФ

Андрей Зайцев.

В это воскресенье моряки-североморцы вместе со всей страной отмечают день ВМФ. До праздника ещё двое суток, но он уже не просто витает в воздухе, он прошёл по морю и проехал по суше.

Подготовка к праздничным мероприятиям началась сразу после празднований Дня Великой Победы. Сначала в частях и соединениях, позже на совместных отработках отдельных элементов торжества. Контрольная проверка - генеральная репетиция. Место её проведения для североморцев - не только родная база.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Северный флот могуч и велик. Поэтому флагман Северного флота "Пётр Великий", самый большой атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской", корабли дальней океанской зоны "Маршал Устинов" ракетный крейсер, БПК "Адмирал Кулаков" сейчас находятся и представляют Северный флот на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге".

В Североморске же на рейде сила и мощь заполярного щита Родины представлены авианесущим крейсером "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов". Здесь же большой десантный корабль "Кондопога", ракетный корабль "Рассвет", противолодочники "Снежногорск" и "Брест", тральщики, пограничники, атомные и дизельные подводные лодки "Верхотурье", "Орёл", "Калуга".

Форма и содержание должны быть безупречны. Впервые в современной истории России военные моряки готовятся к параду в новой белоснежной форме. Её сшили специально ко Дню Военно-морского флота страны.

Флаги расцвечивания вывешены, палубы надраены, военные моряки Северного флота с честью встречают свой профессиональный праздник. У них на боевом посту круглый год боеготовность №1. Люди в погонах по долгу службы ежедневно должны быть готовы хоть в бой, хоть на парад.

Береговая часть праздника - парад техники. Бронетранспортёры, танковая колонна, возглавляемые легендарным Т-34, артиллерия, ракетные установки. Пришедшие на площадь Североморска в воскресенье смогут увидеть грозную технику в действии.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Элементы морского боя по поражению морских объектов. И, конечно, кульминация праздника - бой за высадку морской пехоты".

Не по северному жаркая погода сопровождает последние дни приготовлений к празднованию дня ВМФ. Синоптики же в воскресенье обещают дождь. Но парад воинов-североморцев состоится в любую погоду.







