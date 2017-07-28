"Затертые во льдах". Из долгого и непростого рейса в Мурманск вернулся ледокол "Капитан Драницын"

Светлана Деменева.

Минувшей ночью у причалов Мурманского торгового порта ошвартовался дизель-электрический ледокол "Капитан Драницын". Рейс длился почти восемь месяцев и выдался непростым для судна и экипажа.

Это любительское видео снято в самый опасный момент работы ледокола. 2 грузовых судна затирают льды. Те самые, которые "Драницын" провел в порт Певек, но вывести обратно не смог. На выходе образовал затор.

Капитан дизельного ледокола "Капитан Драницын" Александр Ерпулев: "Мы его пробили, конечно, прошли - но суда проводить было уже опасно, лед довольно тяжелый был и принято решение вернуться в порт Певек и остаться с ними на зимовку".

Ледовая навигация "Драницына" началась в декабре. В январе лед закрыл переход - и 7 месяцев пришлось обеспечивать безопасную стоянку судам в порту. Только в мае лед позволил выйти из плена. Обратный путь проблем не принес.

Второй помощник капитана дизельного ледокола "Капитан Драницын" Сергей Гладин: "Мы наиболее тяжелые участки избегали. Форсировали несколько таких более-менее проходимых участков. Потому что у нас 2 судна были под проводкой".

Ледокол "Дриницын" за всю свою морскую карьеру - с 1975 года - сделал несколько полярных кругосветных путешествий и множество круизов с туристами по Северному Ледовитому океану. В прошлом году он участвовал в уникальной научной экспедиции - передвигал айсберги.

Старший помощник капитана дизельного ледокола "Капитан Драницын" Игорь Приданников: "Пришлось разрабатывать саму технологию буксировки айсбергов. Потому что этим никто не занимался в мире".

Когда ледокол занимается проводкой судов, он берет их вплотную. Грубо говоря - таскает на себе. После эксперимента с айсбергами его немного переоборудовали. Так что теперь, кроме кораблей обычных, он может передвигать и ледовые.

Пока "Драницын" будет находиться в порту Мурманска в режиме дежурства. Новый сезон - как говорят здесь - начнется в сентябре. Какой сектор Арктики это будет - зависит от заказа. В принципе, ледокол может работать везде.







