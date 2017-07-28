В Мурманской области с рабочей поездкой находится и депутат государственной Думы, член фракции КПРФ Павел Дорохин

Артем Дашевский.

Визит - в рамках "региональной недели". В центре внимания вопросы социально-экономического развития, строительства Мурманского транспортного узла, проблемы рыбохозяйственного комплекса. Отдельной строкой - дела военнослужащих.

Депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция КПРФ) Павел Дорохин: "Мурманская область, как регион, является приоритетным. Поскольку здесь и рыболовецкий промысел, и наши базы Северного флота, здесь Арктическая зона - и всё это в комплексе рассматривали и будем продолжать поддерживать".







