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28.07.2017 18:25

Летняя дорожная кампания и программа по формированию комфортной городской среды. Ход работ - на контроле у мурманской администрации

Анастасия Ярославская.

Дорожные работы в Мурманске перешагнули через экватор. Несмотря на задержки по погоде, график нагнали - 14 из 20 объектов закончены. Глава администрации Андрей Сысоев сегодня проверил, как спорится дело на одном из самых крупных участков - парадном въезде в город со стороны флотской столицы.
На проспекте Героев-североморцев - от Лобова до железнодорожного переезда - сейчас днем и ночью шумит техника. Щебеночно-мастичным асфальтом за выходные зальют оставшиеся из 8 тысяч квадратных метров. По новой дороге автолюбители будут ездить уже с понедельника. А дальше обещают облагородить весь северный парадный въезд. Правда, на вопрос "Когда?", подрядчик с ответом несколько задержался.
Блиц: "Если у нас на данном этапе будет ресурс, тогда мы приступим. - А у вас что - ресурса нет? С ресурсами, говорит, разберемся! Посреди сезона! Я тебя попрошу - ты в понедельник ко мне с утра, и доложи мне о ресурсах".
И ресурсы, и средства есть - 60 миллионов по конкурсам даже сэкономили. За счет этого в графике - дополнительные участки. За подрядчиками - контроль, от обычного асфальта уже ушли - щебеночно-мастичный и надежнее, и долговечнее. К тому же, работать с ним, в отличие от популярной сегодня холодной регенерации, можно без оглядки на канализацию. Огромное значение - профилю дорог. Задержится вода - асфальт не приживется.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Подрядчики должны понимать, что снижение цены - ни в коем случае, об этом не может быть никакой речи - не предполагает снижение качества или затягивание графика работ".
Не везде и не все пока складывается с составлением списков по программе "Формирование комфортной городской среды". К примеру, сегодня жители предложенную помощь проигнорировали. На Фадеевом Ручье депутаты предлагали сделать детскую площадку - в тихом, живописном месте. Собственникам оказалась не нужна. Но собрание не впустую - инициативу перехватили соседи.
Региональный координатор проекта "Комфортная городская среда", заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова : "Фактами надо, фактами, результатом показывать, не словами - тогда пойдет. Четыре года у нас еще есть".
Есть и время попасть в программу на следующий год, главное помнить, смысл проекта - в поощрении инициативных. Первыми обновления ждут дворы на Достоевского, Миронова и Бредова.



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