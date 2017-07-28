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28.07.2017 17:45

В Кировске состоялось выездное заседание рабочей группы при Совете по туризму Мурманской области по общественному контролю за ходом реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины»

Руководители региональных ведомств провели в Кировске выездное заседание рабочей группы при Совете по туризму Мурманской области по общественному контролю за ходом реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины».

Одним из пунктов выездного заседания стал осмотр реконструкции автотранспортной развязки на въезде в Кировск.

«Реконструкция автотранспортной развязки – важный объект для создания комфортной туристской инфраструктуры. Проект существовал давно, и сейчас, благодаря участию региона в федеральной программе развития внутреннего и въездного туризма, его удалось начать воплощать в жизнь», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманска Дмитрий Соснин.

Общая стоимость проекта составляет порядка 150 млн рублей, из них более 70 млн выделено из регионального бюджета. Кольцевая развязка позволит создать движение без пробок, а также, в связи с изменением схемы движения, произойдет перенос остановки общественного транспорта в более удобное для жителей место. Сейчас на въезде в город работает техника. Скоро специалисты начнут укладывать щебень, делать нижний, а затем и верхний слой. Контроль за работами ведется ежедневно. Планируется, что работы будут завершены к концу сентября.

В укрупненный инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Хибины» кроме автотранспортной развязки входят еще четыре проекта: строительство восьмиместной скоростной гондольной пассажирской подвесной канатной дороги, гостиницы, бассейна и торгового центра. Три проекта уже реализованы, осталось создать развязку и достроить гостиницу.

«Приятно, что в Кировск потянулся малый бизнес. Это неудивительно, ведь 14% туристического потока в нашем регионе приходится именно на этот город. Хотя это только официальная статистика, на деле сюда приезжает больше людей», – отметила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова.

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