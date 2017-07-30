Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает: пожароопасный сезон в Заполярье продолжается

Пожароопасный сезон в Заполярье продолжается. Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает, что лесные пожары наносят огромный экономический ущерб, представляют опасность для жизни и здоровья людей. Подавляющее большинство лесных пожаров происходят по вине человека.



Причиной пожаров часто является нарушение правил пожарной безопасности в лесах – оставление костров, окурков и спичек, а также бутылок и стекол, которые могут сыграть роль линзы при попадании солнечных лучей.



На территории Мурманской области по состоянию на 15 часов 28 июля действующих лесных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного сезона на территории региона обнаружено и ликвидировано 17 лесных пожаров.



Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить о нем на Прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).



За нарушение правил пожарной безопасности в лесах установлена административная и уголовная ответственность.



/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /



