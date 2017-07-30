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30.07.2017 11:00

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает: пожароопасный сезон в Заполярье продолжается

Пожароопасный сезон в Заполярье продолжается. Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает, что лесные пожары наносят огромный экономический ущерб, представляют опасность для жизни и здоровья людей. Подавляющее большинство лесных пожаров происходят по вине человека.

Причиной пожаров часто является нарушение правил пожарной безопасности в лесах – оставление костров, окурков и спичек, а также бутылок и стекол, которые могут сыграть роль линзы при попадании солнечных лучей.

На территории Мурманской области по состоянию на 15 часов 28 июля действующих лесных пожаров нет. Всего с начала пожароопасного сезона на территории региона обнаружено и ликвидировано 17 лесных пожаров.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить о нем на Прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах установлена административная и уголовная ответственность.

/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /
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