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28.07.2017 17:35

Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова проинспектировала ход ремонтных работ зданий Кировска

Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова совершила рабочую поездку в Кировск. Руководитель Государственной жилищной инспекции присутствовала на приемке фасадов многоквартирных домов. На проспекте Ленина, 9 погодные условия весны и лета не позволили закончить работы в срок – ремонт должен был быть завершен в середине июня. Однако, как отметила Алена Кузнецова, выход из графика не сказался на качестве ремонта – для его проведения муниципалитет выбрал подрядчика самостоятельно. Ремонты фасадов по адресам проспект Ленина, 5 и 21а также идут по графику в связи в самостоятельным выбором подрядчика – работы должны быть завершены в середине августа.

«У ГЖИ на контроле еще два адреса: улицы Мира, 6 и Юбилейная, 7. Их можно отнести к проблемным, поскольку изначально был заключен договор с иногородним подрядчиком, но тот не справился со сроками, в результате контракт был расторгнут и заключен новый. Чтобы не допускать подобного, мы выезжаем на объекты в процессе выполнения ремонтных работ, смотрим конкретную ситуацию. В этом году администрация Кировска стала техническим заказчиком капитального ремонта, что позволяет ежедневно контролировать процесс», – отметила Алена Кузнецова.

В Кировске сейчас идут ремонтные работы в нескольких зданиях, в том числе и в Центре детского творчества «Хибины».

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