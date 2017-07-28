В рамках традиционной "региональной недели" депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер провел прием граждан по личным вопросам

Елена Белкина.

Сегодня в рамках традиционной "региональной недели" депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер провел очередной прием граждан по личным вопросам. Тематика обращений, с одной стороны, разная, с другой - проблемы, с которыми сталкиваются северяне, повторяются из года в год. Это жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, благоустройство. Есть и системные вопросы, и конкретные предложения в масштабах области, касающиеся размера льгот и субсидий на коммунальные услуги неработающим ветеранам труда.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Веллер: "Как правило, удается помочь процентах в 30, в среднем, наверное, обращений - решить вопрос положительно в большей части. К сожалению, мы зачастую упираемся в требование законодательства".

Жительница Молочного ведет многолетнюю переписку с администрацией поселка, чтобы ее дочь могла попасть в программу "Молодая семья". Коренная мурманчанка живет с сыном в аварийном доме, переезда устала ждать, но по срокам, установленным нормативами, решение проблемы надолго отодвигается. Дом признан таковым лишь в прошлом году. Разбираться будут с каждым обращением.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Веллер: "Характер вопросов бывает разный, иногда люди обращаются от безысходности. Законодательство не дает возможности решить этот вопрос, а бывают вопросы, где у нас просто реальные недоработки каких- то из органов власти. Тогда, конечно, проще влиять на положительное решение этого вопроса".







