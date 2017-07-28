Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.07.2017 18:03

Сегодня в Управлении Роспотребназора по Мурманской области состоялось подписание соглашения о взаимодействии с уполномоченный по правам предпринимателей

Павел Кондратьев.

Стороны договорились обмениваться информацией о нарушении прав бизнеса, оперативно реагировать на эти случаи и совместно информировать деловое сообщество о содержании требований законодательства. В итоге уполномоченный по правам предпринимателей сможет более эффективно защищать права своих подопечных, а Роспотребназор отстаивать интересы потребителей.
Уполномоченный по правам предпринимателей в Мурманской области Дмитрий Барышев: "Ко мне поступают обращения предпринимателей и я замечаю, что некоторые из них далеко не всегда обладают нужными знаниями законодательства. Я надеюсь, что наши взаимоотношения с Роспотребнадзором послужат ещё одним источником правового просвещения предпринимателей для того, чтобы они оказывали качественные услуги потребителям нашей области".
Руководитель Управления Роспотребназора по Мурманской области Лена Лукичева: "Сегодня на первое место выходит момент человеческого фактора. То есть, основные нарушения не из-за того, что объект технически не готов к выполнению своих функций, а именно из-за того, что отсутствует должная квалификация и знания в части исполнения санитарного законодательства, поэтому площадка информирования выходит на первое место".  
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.41
Евро = 69.64
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.