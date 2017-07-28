Сегодня в Управлении Роспотребназора по Мурманской области состоялось подписание соглашения о взаимодействии с уполномоченный по правам предпринимателей

Павел Кондратьев.

Стороны договорились обмениваться информацией о нарушении прав бизнеса, оперативно реагировать на эти случаи и совместно информировать деловое сообщество о содержании требований законодательства. В итоге уполномоченный по правам предпринимателей сможет более эффективно защищать права своих подопечных, а Роспотребназор отстаивать интересы потребителей.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Мурманской области Дмитрий Барышев: "Ко мне поступают обращения предпринимателей и я замечаю, что некоторые из них далеко не всегда обладают нужными знаниями законодательства. Я надеюсь, что наши взаимоотношения с Роспотребнадзором послужат ещё одним источником правового просвещения предпринимателей для того, чтобы они оказывали качественные услуги потребителям нашей области".

Руководитель Управления Роспотребназора по Мурманской области Лена Лукичева: "Сегодня на первое место выходит момент человеческого фактора. То есть, основные нарушения не из-за того, что объект технически не готов к выполнению своих функций, а именно из-за того, что отсутствует должная квалификация и знания в части исполнения санитарного законодательства, поэтому площадка информирования выходит на первое место".







