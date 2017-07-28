График нагнали - 14 из 20 объектов закончены. Дорожные работы в Мурманске перешагнули через экватор

Анастасия Ярославская.

Несмотря на задержки по погоде, график нагнали - 14 из 20 объектов закончены. Глава администрации Андрей Сысоев сегодня проверил, как спорится дело на одном из самых крупных участков - парадном въезде в город со стороны флотской столицы. На проспекте Героев-североморцев от Лобова до железнодорожного переезда сейчас днем и ночью шумит техника. Щебеночно-мастичным асфальтом за выходные зальют все 8 тысяч квадратных метров.

Блиц: "И днем и ночью будет асфальтирование. - Надо понимать, что магистраль очень загружена, поэтому нужно сделать все абсолютно без задержек.- Когда мы заканчиваем? - 3-4 дня, т. е. к понедельнику уже все будет практически закрыто".

Дорожную кампанию в целом по контрактам должны завершить к 30 сентября. Но подрядчики обещают управиться раньше. С материалами и средствами в этом году проблем нет. 60 миллионов по конкурсам даже сэкономили. За счет этого в график внесли дополнительные участки. К прошлогодним объемам "в плюс" - как минимум 10%.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Все потенциальные, так скажем, подрядчики должны понимать, что снижение цены - ни в коем случае, об этом не может быть никакой речи - не предполагает снижение качества или затягивание графика работ".







