Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.07.2017 16:25

График нагнали - 14 из 20 объектов закончены. Дорожные работы в Мурманске перешагнули через экватор

Анастасия Ярославская.

Несмотря на задержки по погоде, график нагнали - 14 из 20 объектов закончены. Глава администрации Андрей Сысоев сегодня проверил, как спорится дело на одном из самых крупных участков - парадном въезде в город со стороны флотской столицы. На проспекте Героев-североморцев от Лобова до железнодорожного переезда сейчас днем и ночью шумит техника. Щебеночно-мастичным асфальтом за выходные зальют все 8 тысяч квадратных метров.
Блиц: "И днем и ночью будет асфальтирование. - Надо понимать, что магистраль очень загружена, поэтому нужно сделать все абсолютно без задержек.- Когда мы заканчиваем? - 3-4 дня, т. е. к понедельнику уже все будет практически закрыто".
Дорожную кампанию в целом по контрактам должны завершить к 30 сентября. Но подрядчики обещают управиться раньше. С материалами и средствами в этом году проблем нет. 60 миллионов по конкурсам даже сэкономили. За счет этого в график внесли дополнительные участки. К прошлогодним объемам "в плюс" - как минимум 10%.  
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Все потенциальные, так скажем, подрядчики должны понимать, что снижение цены - ни в коем случае, об этом не может быть никакой речи - не предполагает снижение качества или затягивание графика работ".



← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.41
Евро = 69.64
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.